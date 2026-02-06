Boris Schalker aangesteld als COO bij A fish named Fred

Het Nederlandse mannenmodemerk A fish named Fred heeft Boris Schalker benoemd tot chief operating officer (COO). De 22-jarige Schalker, zoon van oprichter Rob Schalker, is hiermee officieel toegetreden tot de operationele leiding van het familiebedrijf. De aanstelling markeert de komst van de tweede generatie binnen de directie van het kleurrijke modemerk.

Van winkelvloer naar operationele leiding Boris is reeds zes jaar werkzaam bij het in Lijnden gevestigde bedrijf. Zijn loopbaan begon op 16-jarige leeftijd op de winkelvloer in Amsterdam, waarna hij betrokken was bij de opening van de brandstore in The Mall of the Netherlands in 2021. De afgelopen twee jaar lag zijn focus op de e-commerce en de online groei van het merk. De promotie tot COO vloeit voort uit zijn centrale rol bij de implementatie van een nieuw ERP systeem. Volgens Schalker vormt de structuur en efficiëntie van dit systeem de basis voor verdere wereldwijde expansie.

Synergie tussen creativiteit en structuur In een podcast op deondernemer.nl lichten vader en zoon de onderlinge werkrelatie toe. Terwijl de oprichter zich concentreert op marketing en storytelling, richt de jongere Schalker zich op de commerciële en operationele aspecten. "Boris zit meer op structuur, ik zit meer op losgeslagen idiotie," aldus de oprichter.

Ondanks de nauwe samenwerking binnen het familiebedrijf, is er sprake van een duidelijke taakverdeling. De nieuwe operationeel directeur bezit aandelen in de onderneming en wordt beschouwd als een onmisbare schakel voor de continuïteit. Hij geeft aan dat hij de meeste voldoening haalt uit de analyse van data en het proces waarbij ontwerpen van het designteam daadwerkelijk aanslaan in de markt.

Voor de nabije toekomst streeft de directie naar verdere internationalisering. Het merk is momenteel actief in 35 landen en wil de komende drie tot vijf jaar voet aan de grond krijgen in Zuid-Amerika, India en Azië. De focus ligt hierbij op een omnichannel strategie, waarbij de synergie tussen online verkoop en fysieke winkels — zowel eigen brandstores als franchiselocaties — centraal staat.