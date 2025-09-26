Bottega Veneta onder vrouwelijke leiding - Welke toekomst schrijft Louise Trotter?

De nieuwe vrouw aan de top – wat brengt het debuut van Louise Trotter bij Bottega Veneta tijdens de modeweek in Milaan?

De afgelopen seizoenen hielden speculaties en geruchten over mogelijke aanstellingen en vertrekken van creatief directeuren de mode-industrie in de ban. Nu de meeste posities langzaam maar zeker worden ingevuld, verschuift de vraag van ‘wie?’ naar ‘wat?’. Voor het lente/zomer 2026-seizoen staan de eerste volledige debuten van de creatief directeuren in hun nieuwe huizen op de planning. Opvallend is echter dat tussen alle ontwerpers slechts één vrouw aan de top van een gerenommeerd modehuis debuteert: Louise Trotter bij Bottega Veneta.

Maar wat kunnen we verwachten van haar eerste collectie, die aanstaande zaterdagavond wordt gepresenteerd?

Stapt Louise Trotter uit de schaduw?

Trotter, die eind januari 2025 haar rol bij Bottega Veneta op zich nam, is niet alleen de enige vrouwelijke creatief directeur onder de ontwerpers die dit seizoen debuteren, maar ook de enige binnen de Kering Group. Dit Franse luxegoederenconcern omvat naast Bottega Veneta ook andere luxemerken zoals Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen en Balenciaga.

Terwijl haar mannelijke collega's – met name Demna Gvasalia met zijn langverwachte eerste collectie voor Gucci – al de aandacht hebben getrokken, bleef Trotter tot nu toe grotendeels in de schaduw. Dit was vergelijkbaar met haar aankondiging, die samenviel met de benoeming van Matthieu Blazy tot creatief directeur bij Chanel.

Louise Trotter voor Bottega Veneta Credits: Bottega Veneta

Dat zou echter niet zo moeten zijn. Haar benoeming is geenszins minder belangrijk dan die van haar mannelijke collega's. Integendeel, haar aanstelling kan een teken zijn dat de langdurige roep om meer door vrouwen geleide modehuizen eindelijk wordt erkend door besluitvormers als Kering. Haar geslacht was of zou echter nooit de enige factor voor haar selectie moeten zijn.

Trotter heeft haar talent al bewezen bij toonaangevende modehuizen als Joseph, Lacoste en recentelijk Carven. Bij Bottega Veneta staat ze nu voor het eerst aan het hoofd van zo'n prestigieus huis, en dat op een moment dat het op het hoogtepunt van zijn succes is.

Geen ‘NewNew’ Bottega Veneta?

Toen Trotter in februari 2023 bij Carven begon, was het haar taak om een modehuis dat uit de mode was geraakt, nieuw leven in te blazen. Hoewel ze het merk met succes terugbracht naar de catwalk en positieve recensies ontving, duurde haar periode bij het historische Franse huis minder dan twee jaar. Deze ervaring heeft echter duidelijk de weg voor haar vrijgemaakt voor de rol bij Bottega Veneta.

“Louise brengt een schat aan ervaring en een frisse kijk op de traditie van Bottega Veneta, die gekenmerkt wordt door gedurfde creativiteit en ongeëvenaarde excellentie”, zei Francesca Bellettini, destijds adjunct-directeur van Kering voor merkontwikkeling. “Zij is het ideale creatieve talent om samen met Leo Rongone en het team van Bottega Veneta de opmerkelijke reis voort te zetten die met Matthieu Blazy begon […]”

Of Trotter Bottega Veneta volledig naar haar eigen visie kan vormen, valt nog te bezien. De uitspraken van Bellettini – inmiddels directeur van Gucci – suggereren echter dat Trotter het werk eerder zal voortzetten dan radicaal zal vernieuwen. Dat lijkt logisch, want gezien de stijgende omzet en de stabiele prestaties van het merk in de afgelopen jaren zou een drastische transformatie niet waarschijnlijk en ook niet nodig zijn.

Bottega Veneta SS25 (links), Carven SS25 (rechts) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het merk heeft al meerdere spraakmakende herinterpretaties ondergaan. In 2018 haalde ‘NewBottega’ de krantenkoppen – een naam die fans van de toenmalige nieuwe creatief directeur Daniel Lee aan Bottega Veneta gaven. Deels als erkenning voor zijn transformerende aanpak, deels als hashtag na de socialemediapauze van het merk begin 2021. Blazy luidde later een volgend ‘nieuw’ tijdperk in voor Bottega, en nu zou Trotter in 2025 op zijn minst een hoofdstuk kunnen toevoegen. Daarin zal het waarschijnlijk vooral gaan om het versterken van de kernwaarden van een merk dat de afgelopen jaren al positieve veranderingen heeft doorgemaakt.

Kering zal nauwelijks het risico nemen dat de omzet daalt of stagneert, vooral omdat Bottega Veneta een van de weinige huizen binnen het concern is dat een lichte omzetstijging noteerde. In het eerste halfjaar van 2025 hield Bottega Veneta de omzet stabiel met een plus van één procent tot 846 miljoen euro, terwijl de andere merken dalingen rapporteerden.

Door vrouwen, voor vrouwen

Op het eerste gezicht rijst dan ook de vraag waarom een wissel bij Bottega überhaupt nodig was. Het eenvoudige antwoord is dat Blazy naar Chanel vertrok en er een vervanger gevonden moest worden.

Maar de benoeming van Trotter is veel meer dan dat. Haar ontwerpen worden vaak in één adem genoemd met die van Phoebe Philo en The Row – twee van de meest geliefde, door vrouwen geleide merken in de modewereld. Bovendien brengt zij een perspectief mee dat Blazy en zijn tijdgenoten niet hadden: zij ontwerpt voor vrouwen vanuit het perspectief van een vrouw, een invalshoek die de afgelopen jaren steeds meer verloren is gegaan in de branche.

Bottega Veneta SS25 (links), Carven SS25 (rechts) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Daar komt een nuchterheid bij die in de luxemode vaak ontbreekt. Trotter begon haar carrière bij hedendaagse merken als het Britse Whistles, werkte vervolgens bij Calvin Klein Jeans onder Calvin Klein zelf en leidde later de damesafdeling bij Gap. Daarna stapte ze over naar het high-end segment als creatief directrice bij Joseph, waar ze het huis met succes terugbracht naar de catwalk – vergelijkbaar met haar werk bij Carven in de afgelopen twee jaar. Bij Lacoste hanteerde ze dezelfde pragmatische en tegelijkertijd elegante aanpak. Ze stond erop dat modellen alleen platte schoenen droegen en gaf het merk en zijn iconische krokodil een pretentieloze elegantie die trouw bleef aan de sportieve wortels.

Daarbij behield ze altijd een diepe waardering voor vakmanschap, oog voor detail en verfijning – eigenschappen waar ook Blazy's Bottega Veneta om bekendstaat. In combinatie met haar vermogen om niet zozeer als radicale vernieuwster te fungeren, maar meer als creatieve bewaakster van de merkidentiteit, geeft dit een sterke indicatie van wat we van haar eerste collectie voor Bottega Veneta kunnen verwachten.

Een debuut met een voorproefje

Niet alles wordt aan speculatie overgelaten, want Trotter heeft al meerdere looks gepresenteerd die een eerste indruk van haar debuut geven. Op de filmfestivals van Cannes en Venetië bleef ze niet alleen trouw aan haar langdurige merkambassadeurs – Julianne Moore en Jacob Elordi – maar introduceerde ze met Vicky Krieps ook een nieuw gezicht voor het merk.

Julienne Moore in Cannes en Vicky Krieps in Venetië dragen Louise Trotters Bottega Veneta Credits: Bottega Veneta

De eerste indrukken waren veelbelovend. In Venetië wisselde Elordi tussen relaxte ruitpatronen en kaki's, een wijd wit ensemble voor een fotomoment en een scherp gesneden double-breasted colbert voor de première van ‘Frankenstein’. Ondertussen verscheen Krieps op de rode loper van ‘Father Mother Sister Brother’ in een sculpturale, asymmetrische zwarte jurk met leren applicaties en een strakke, gestructureerde lijn.

Slechts enkele dagen eerder presenteerde Moore Trotters eerste ontwerp voor Bottega Veneta: een zwarte, strapless jurk met leren kwastjes. De actrice bedankte haar later op Instagram: “Dank je wel dat ik je eerste jurk voor Bottega Veneta mocht dragen”. Trotter omschreef het proces van het kleden van Moore en Krieps in een interview met Vogue als “een gesprek – van vrouw tot vrouw, van creatieveling tot creatieveling”.

Naast diverse nieuwe creaties en op maat gemaakte stukken die onder leiding van Trotter tot stand kwamen, combineerden beide actrices hun outfits met sieraden en accessoires van het huis. Moore droeg zelfs een Intrecciato-clutch uit het archief, ooit beroemd gemaakt door Lauren Hutton in American Gigolo. Een keuze die minder nostalgisch overkwam, maar eerder een subtiele hint gaf over hoe Trotter het verleden van Bottega in haar werk zou kunnen verweven.

Trotters eerste maanden bij Bottega Veneta duiden op een zorgvuldige afweging tussen traditie en innovatie. Voor haar debuut dook de ontwerpster diep in de Noord-Italiaanse gemeenschap Montebello Vicentino, waar de archieven en ateliers van het huis zich bevinden. Daar vertelde ze aan het modetijdschrift Vogue dat ze decennia-oude stukken had bestudeerd die nog steeds verrassend relevant aanvoelen.

In tegenstelling tot veel van haar tijdgenoten, wier debuten gekenmerkt worden door gedurfde vernieuwingen en dramatische ensceneringen – of zelfs filmprojecten – gaat Trotter bedachtzamer te werk. Dit toont een bewustzijn van het belang om het verleden te begrijpen om de toekomst vorm te geven. En als we afgaan op haar eerste verschijningen op de rode loper, is ze klaar om Blazy's heropleving van het merk voort te zetten, maar dan met een rustigere, zorgvuldig uitgewerkte elegantie die continuïteit boven spectaculaire effecten plaatst.