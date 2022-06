Brandon Wen volgt Walter van Beirendonck op bij Antwerpse Academie

Modeontwerper en performancekunstenaar Brandon Wen neemt het stokje van Walter van Beirendonck over bij de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Wen wordt namelijk per september dit jaar de artistiek coördinator van de modeopleiding aan de academie.

Wen zal eveneens gaan lesgeven aan de academie en studenten begeleiden. Walter van Beirendonck kondigde eerder dit jaar zijn vertrek bij de academie aan. Hij stond al sinds 2007 aan het hoofd van de mode opleiding.

Wen is zelf ook een oud student van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Hij werkte daarnaast voor onder andere Rick Owens, Michèle Lamy, Maison Lemairé en Chanel. "Ik kan niet enthousiaster zijn! Dit is een droom die uitkomt en die ik met enorme dankbaarheid, toewijding en plezier aanvaard. Met de nodige aandacht voor de traditie van creativiteit en artisticiteit - kenmerken die me op slag verliefd deden worden op de Academie - willen we een nieuwe generatie kunstenaars en ontwerpers inspireren om te manoeuvreren op het kruispunt van fantasie en realiteit. Een generatie die met de nodige authenticiteit, creativiteit en plezier ook de tools ontwikkelt en het lef heeft om een plaats in de wereld op te eisen. We willen samen groeien en onze liefde voor verwondering en schoonheid in de mode herdefiniëren," aldus Wen in het persbericht. "Als leraar en artistiek leider wil ik met dezelfde portie lef in het leven staan als in mijn persoonlijk en artistiek parcours. Ik ben vervuld van nederigheid en trots en kan niet wachten om te beginnen."

Johan Pas, hoofd van de Academie en voorzitter van de selectiecommissie zegt over Wen: "Brandon Wen overtuigde ons door zijn genereuze creativiteit, sterke gedrevenheid, frisse ideeën en zijn grote verbindende kracht. Precies wat de Academie en onze modeopleiding nodig heeft. Met Brandon Wen kiezen we radicaal voor een internationaal, interdisciplinair en innovatief profiel. Samen met zijn team van lesgevers en met de collega’s van de Academie zal Wen de modeopleiding verder op de internationale kaart van de mode zetten en haar sterken voor de uitdagingen en de kansen van de 21ste eeuw."

Modeacademie Antwerpen begint aan nieuw hoofdstuk met aanstelling Brandon Wen

Afgelopen mei werd duidelijk dat Walter van Beirendonck met pensioen ging bij de modeacademie. Alleen daar, want zijn werk als ontwerper blijft hij voortzetten. Net als Wen is Van Beirendonck een oud student van de academie. Hij studeerde er in 1980 af. Sinds 1985 werkte hij er als docent en in 2007 werd hij hoofd van de afdeling mode. Hij gaf aan zelf op geen enkele wijze betrokken te zijn bij de keuze van zijn opvolger.

De meest recente afstudeershow van de academie markeerde ook het afscheid van Van Beirendonck. FashionUnited woonde de show bij en zag duidelijk de invloed van Van Beirendonck.