Brillenmerk Ray-Ban stelt eerste creatief directeur aan: A$AP Rocky

Voor alles een eerste keer. Brillenmerk Ray-Ban heeft voor het eerst een creatief directeur aangesteld. De keuze is gevallen op hiphopartiest A$AP Rocky, zo is te lezen in een persbericht.

Naar eigen zeggen ‘laat Rocky zijn avant-gardistische blik los’ op Ray-Ban Studios. "Ik heb Ray-Ban altijd bewonderd om hoe ze trouw blijven aan hun roots en toch blijven vernieuwen," aldus A$AP Rocky. "Ik ben vereerd dat ik mee mag bouwen aan het erfgoed van zo’n iconisch merk en een nieuw hoofdstuk mag helpen schrijven."

Leonardo Maria Del Vecchio, voorzitter van Ray-Ban, vult aan: "Ray-Ban is meer dan een brillenmerk, het is een levensstijl. Al bijna 80 jaar spelen we een rol in culturele beweging en werken we samen met de meest iconische artiesten en creatievelingen. A$AP Rocky belichaamt perfect onze waarden: innovatie, lef en een pioniersmentaliteit. De toekomst begint hier."