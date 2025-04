Brioni: Nieuwe marketingdirecteur komt van Prada Group

Brioni heeft een nieuwe marketingdirecteur. Flavio Cerbone neemt de rol van Chief Marketing Officer op zich, zo bevestigde het Italiaanse luxemerk voor mannenmode op navraag van FashionUnited. Eerder had WWD hierover bericht. In zijn nieuwe functie rapporteert Cerbone rechtstreeks aan Brioni CEO Mehdi Benabadji.

Cerbone was in zijn laatste rol actief als Head of Communication bij Church's, een merk dat onderdeel is van de Prada Group, en was in totaal ongeveer 12 jaar in verschillende functies werkzaam voor het Italiaanse modeconcern. Daarvoor werkte hij voor de Italiaanse brillenspecialist Marcolin.

Bij Brioni wordt hij verantwoordelijk voor marketing, evenementen, sociale media, imago en PR, evenals media, aldus het vakblad.