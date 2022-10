Brits-Jamaicaanse modeontwerper Martine Rose gastontwerper van Pitti Uomo in 2023

Brits-Jamaicaanse modeontwerper Martine Rose is de gastontwerper van mannenmodebeurs Pitti Uomo 103 die plaatsvindt van 10 tot 13 januari 2023, dat is bekend gemaakt via een persbericht. Rose zal haar wintercollectie 2023-24 in een speciale ruimte presenteren.

“Ik ben vereerd dat ik in januari tijdens Pitti Uomo mijn collectie mag presenteren. Pitti Uomo loopt voor op de mannenmode en veel van mijn voorbeelden hebben er deel van uitgemaakt. Ik ben zo enthousiast om naar Florence te gaan. Een stad waar ik van houd en ik neem ook nog eens onze volgende collectie mee”, aldus Rose in het persbericht. Lapo Cianchi en Francesca Tacconi, hoofden van Pitti Immagine, laten in het persbericht weten dat zij het al snel eens waren dat Rose thuishoort op een beurs als deze. “Haar werk is een soort omgekeerde kanon- zeer interessant werk van en over mode.”

Rose startte met haar gelijknamige modelabel, Martine Rose, in 2007 in London. Sindsdien bloeide het uit tot internationaal bekend mannenmodemerk. Inspiratie haalt de ontwerpster uit haar Brits-Jamaicaanse roots en haar passie voor muziek. Daarnaast is Rose één van de meest gevraagde adviseurs in de mode en heeft zij richting gegeven aan de hedendaagse mannenmode. De Brits-Jamaicaanse modeontwerpster was in 2018 genomineerd voor de British Fashion Council’s British Menswear Designer of the Year en in 2017 voor de ANDAM-award voor opkomende ontwerpers.