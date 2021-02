Britse ontwerper Patrick McDowell aangesteld als sustainability design director bij Pinko

De samenwerking tussen Patrick McDowell en Pinko is in de smaak gevallen, zo blijkt uit een persbericht van Pinko. McDowell werkte afgelopen jaar voor het eerst samen met het merk voor een collectie, maar is nu aangesteld als sustainability design director.

Vorig jaar ontwierp McDowell de ‘Reimagine’ collectie voor Pinko waar hij afgedankte voorraad uit vorige collectie van het merk upcyclede. “Na het succes van de eerste Reimagine Pinko x Patrick McDowell-collectie, ben ik ontzettend blij om mijn benoeming als Design Director of Sustainability voor Pinko aan te kondigen,” aldus McDowell in het persbericht. “Nu we zichtbaar worden en vooruitgaan na een uitdagend jaar, is het belangrijker dan ooit om te evolueren en een duurzame praktijk te ontwikkelen. Ik ben zo blij dat Pinko deze baanbrekende stap naar een groenere mode-industrie heeft gezet. Door Italiaans handwerk te combineren met de glamour die synoniem staat voor zowel Pinko als mijzelf, zal er zeker veel spannende collectie komen.”

De komst van McDowell betekent niet dat hij de gehele artistieke leiding overneemt. Caterina Negra blijft de creatief directeur van het merk. Negra zal samenwerken met McDowell aan een globale aanpak ‘om de investering in de ethiek en cultuur van het merk te verbeteren’, aldus het persbericht. “Ik ben een creatieveling, maar ook een zakenvrouw.,” aldus Negra in het persbericht. Voor mij is het erg belangrijk om nieuwe stijlen te creëren die overeenstemmen met mijn visie en mijn gevoel voor esthetiek, maar ik ben me er ook van bewust dat onze verantwoordelijkheid in de branche erg belangrijk is. Ik ben ontzettend blij dat Patrick samenwerkt met PINKO en dat zijn ervaring zo kostbaar is bij de overgang naar een duurzamer bedrijfsmodel.”