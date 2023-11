Britse ontwerper Paul Smith geridderd in Italië

De Britse modeontwerper Sir Paul Smith is onderscheiden met het ridderschap in de Orde van de Ster van Italië omdat hij een "langdurige vriend" van het Europese land is.

De Orde van de Ster van Italië werd voor het eerst ingevoerd in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog als de "Italiaanse Ster van Solidariteit" en werd ingesteld om Italianen die in het buitenland woonden of buitenlanders die een bijzondere bijdrage hadden geleverd aan de wederopbouw van Italië te erkennen. In 2011 werd de onderscheiding omgedoopt tot een verdienste voor het bevorderen van vriendschap en samenwerking tussen Italië en andere landen met de nadruk op economische, culturele en wetenschappelijke banden met Italië.

De Italiaanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, Inigo Lambertini, zei dat Smith geëerd werd voor "het altijd behouden van een onlosmakelijke band met Italië," omdat het merendeel van zijn creaties, inclusief de stoffen, in het land geproduceerd worden en de uitmuntendheid van de Italiaanse productie en vakmanschap laten zien.

In een verklaring voegde hij eraan toe: "Zijn transversale visie op mode, die op meesterlijke wijze een klassieke stijl in evenwicht brengt met kleurrijke humor, heeft ook zijn plaats gevonden op de Italiaanse modemarkt. Sir Paul heeft niet alleen het hart van Italianen veroverd met zijn kenmerkende stijl, maar heeft ook inspiratie en kennis geput uit onze rijke kleermakerstraditie. Om deze redenen, en voor zijn voortdurende inzet om Italiaanse uitmuntendheid in de modewereld te promoten, achtte de president van de Italiaanse Republiek het gepast om Sir Paul Smith de hoge eer toe te kennen van het ridderschap in de Orde van de Ster van Italië."

Smith kreeg de onderscheiding op 31 oktober in de residentie van de Italiaanse ambassadeur in Londen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.