Britse ontwerper Paul Surridge nieuwe creatief directeur Corneliani

Paul Surridge, de voormalig creatief directeur van Roberto Cavalli, gaat aan de slag bij het merk Corneliani, zo meldt WWD. Surridge moet helpen bij de herlancering en herpositionering van het merk.

Surridge stapte in 2019 op als creatief directeur bij Roberto Cavalli. Daarvoor werkte hij onder andere bij Z Zegna, Jil Sander, Calvin Klein en Burberry. Zijn eerste ontwerpen voor Corneliani zullen in juni gepresenteerd worden tijdens Milan Men’s Fashion Week, aldus WWD.

Corneliani is opgericht in de jaren dertig van de vorige eeuw in Mantua, Italië. Wat begon als bedrijf in regenjassen en outerwear is uitgegroeid tot een mannenmode merk. Vorig jaar bereikte Corneliani een overeenkomst met de crediteuren en werd een herstructureringsplan opgezet.