Britse pionier in trans modelwerk April Ashley (86) overleden

April Ashley, een Brits model en actrice die een pionier was op het gebied van rechten voor transgenders, is op 86-jarige leeftijd overleden, aldus nieuwsbureau AFP. Ashley was een van de eerste Britse mensen waarvan bekend was die een geslachtsverandering ondergaan was, maar ze werd pas wettelijk erkend als vrouw in Groot-Brittannië in 2005.

April Ashley werd in 1935 in Liverpool geboren. Ze had op vroege leeftijd al door dat de sekse die haar was toegeschreven bij geboorte, man, niet bij haar paste. Ze verhuisde op latere leeftijd naar London en vervolgens naar Parijs waar ze optrad in Carrousel de Paris, de eerste locatie waar transgenders optraden.

Ze onderging een geslachtsverandering in 1960 toen ze 25 jaar oud was. Daar nam ze ook haar huidige naam April Ashley aan. Groot-Brittannië accepteerde haar nieuwe identiteit en gaf haar de nodige documenten om een paspoort en een rijbewijs aan te vragen. Ze werd een succesvol model dat gefotografeerd werd voor Vogue en ze was later ook te zien in de Amerikaanse film ‘Road to Hong Kong’.

Het feit dat April Ashley geboren was als man zorgde voor een schandaal omdat haar geslachtsverandering werd onthuld in een tijdschrift. Ze trouwde met Britse aristocraat Arthur Corbett, maar wanneer in 1970 een rechter beslist dat het huwelijk niet legaal is omdat Ashley een man is geweest, heeft ze te maken met diverse publieke aanvallen.

Ze leeft een periode in de Verenigde Staten, maar keert in 2005 terug naar Groot-Brittannië omdat ze dan wettelijk erkend kan worden als vrouw nadat de Gender Recognition Act was doorgevoerd.