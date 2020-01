Britse retail topman Sir David Jones overleden (76)

Sir David Jones CBE is op 76-jarige leeftijd overleden. De dood van de retail topman wordt door voormalig werkgever Next Plc aangekondigd op de website voor investeerders.

“Met groot verdriet heeft Next Plc het overlijden van voormalig voorzitter en CEO Sir David Jones CBE vernomen. David zal herinnerd worden als de man die met moed, compassie, gezond verstand en hard werk het bedrijf heeft genavigeerd door de spannende momenten in de jaren tachtig tot zijn pensioen in 2006,” aldus het bedrijf. “David was een echte vriend van Next en onze gedachten gaan uit naar zijn familie.”

Jones leed aan de ziekte van Parkinson, zo bleek in zijn autobiografie uit 2005: ‘Next to me: Luck, Leadership and Living with Parkinson’s’. Details over zijn overlijden worden door Next Plc niet bekend gemaakt.