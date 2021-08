Brooke Farris aangesteld als CEO van Rip Curl

Brooke Farris is de nieuwe CEO van surfmerk Rip Curl. Dat blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Farris werd gekozen na een ‘grondige zoektocht’ onder interne en externe kandidaten, aldus Michael Daly, de voorganger van Farris. Farris start vandaag als CEO.

Farris is al ruim een decennium werkzaam bij Rip Curl, binnen verschillende rollen. Zo was ze een tijd lang verantwoordelijk voor de marketingstrategie van het bedrijf, manager van de digitale kanalen, en meest recentelijk manager van de afdeling vrouwenkleding. Farris zegt ‘vereerd’ te zijn de rol van CEO te gaan vervullen. “Het is een privilege om leiding te geven aan ons getalenteerde en gepassioneerde team.”

“Brooke heeft enorm bijgedragen aan het succes en de groei van Rip Curl in de afgelopen elf jaar,” aldus Daly in het persbericht. “Ik heb er vertrouwen in dat ze in haar nieuwe rol hetzelfde leiderschap en dezelfde toewijding zal tonen.”

Daly wordt gepromoveerd naar CEO en Managing Director van Kathmandu Holdings Limited, de holding boven Rip Curl. Naast Rip Curl vallen daar ook de outdoormerken Kathmandu en Oboz onder.