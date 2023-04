Burberry benoemt Klaus Bierbrauer als Chief Supply Chain and Industrial Officer

Kering-veteraan Klaus Bierbrauer stapt over naar het Britse luxe modemerk Burberry en vervult de functie Chief Supply Chain and Industrial Officer, zo maakt Burberry bekend in een statement. Bierbrauer treedt per direct in dienst.

Als Chief Supply Chain and Industrial Officer rapporteert Bierbrauer rechtstreeks aan Jonathan Akeroyd, de Chief Executive Officer. Bierbrauer treedt daarnaast toe tot het Executive Committee.

Bierbrauer werkte meer dan twintig jaar bij Kering Group en vervulde diverse functies binnen de supply chain en ready-to-wear-afdelingen, voornamelijk bij Gucci en Saint Laurent. Onlangs was hij Chief Operating Officer van Alexander McQueen.

“Bierbrauer brengt behoorlijk veel ervaring in de supply chain en industrialisatie met zich mee”, meldt Akeroyd in het statement. “Het samenbrengen van onze supply chain- en productontwikkelingsteams onder zijn leiding zal zorgen voor meer connectie, terwijl de end-to-end verantwoordelijkheid voor de levering wordt gewaarborgd. Ik ben blij om Bierbrauer te verwelkomen in ons team en ik kijk uit naar onze nauwe samenwerking om onze ambities te verwezenlijken."