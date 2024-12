Burberry haalt onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurslid bij Moncler

Burberry krijgt vanaf april 2025 een nieuwe onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurslid. Het Britse luxemerk haalt Stella King aan boord, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Fabiola Arredondo en Antoine de Saint-Affrique treden als niet-uitvoerend bestuurders af in juli 2025.

King is momenteel werkzaam bij Moncler. Ze zit op de stoel als Chief Chinese Business Officer en legt deze taak op 31 december 2024 neer. King trad in 2011 in dienst bij Moncler als voorzitter van Azië-Pacific. Tussen 2011 en 2014 was ze ook niet-uitvoerend bestuurder van Moncler-dochter Stone Island. Daarnaast bekleedde ze diverse managementfuncties bij Lane Crawford.

Ze vervolgt haar carrière bij Burberry. “Stella heeft een indrukwekkend en diepgaand inzicht in de luxemarkt en consumenten in de regio Azië-Pacific. Haar inzicht en expertise zullen een grote aanwinst zijn voor Burberry en we zijn verheugd dat ze onze uitnodiging om toe te treden tot de Burberry Board heeft geaccepteerd”, deelt Gerry Murphy, voorzitter van het Burberry-bestuur.

Murphy bedankt Arredondo en De Saint-Affrique voor hun inzet. Beiden treden in juli 2025 terug als niet-uitvoerend bestuurders.