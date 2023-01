Burberry vult management team aan met nieuwe aanstellingen

Burberry heeft twee nieuwe rollen gecreëerd binnen de leiding van het bedrijf, zo blijkt uit een persbericht. Giorgio Belloli gaat de rol van chief digital, customer and innovation officer vervullen. Delphine Sonder is aangesteld als chief merchandising officer. Beide starten per direct in de nieuwe rollen.

Belloli heeft ruime ervaring in de luxe-industrie, zo blijkt uit zijn cv. Zo was hij recentelijk chief commercial and sustainability officer bij luxe bedrijf Farfetch. Daarvoor was hij werkzaam bij onder andere Alexander McQueen, Hussein Chalayan en Prada.

Sonder is eveneens geen vreemde in de industrie. Haar meest recente positie was die van general merchandising director bij Saint Laurent. Hier werkte ze bijna vijf jaar. Daarvoor werkte ze onder andere bij Louis Vuitton en Chloe.

“Ik ben verheugd Giorgio en Delphine te verwelkomen bij Burberry,” aldus Jonathan Akeroyd, de CEO van Burberry, in het persbericht. “Hun benoemingen onderstrepen onze ambities voor deze volgende fase, het focussen op ons sterke erfgoed van innovatie en het versterken van de overeenstemming tussen ons commerciële aanbod en onze nieuwe creatieve visie. Ik zie er naar uit met hen samen te werken om onze strategische prioriteiten verder te brengen en Burberry’s potentie als modern Brits luxe merk te realiseren.”