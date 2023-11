C&A benoemt Nederlandse Wim Blaauw tot Chief Digital & Technology Officer

Het Europese management van C&A krijgt er vanaf 1 januari 2024 een nieuw lid bij. De Duitse modeketen benoemt Wim Blaauw tot Chief Digital & Technology Officer en zal de digitale en omnichannel transformatie van het bedrijf helpen aansturen.

Met de benoeming van Blaauw is het Europese management goed gepositioneerd om de uitvoering van het groeiplan voort te zetten en C&A Europe te transformeren in een moderne omnichannel moderetailer, zo staat in het persbericht.

“De transformatie van C&A is in volle gang en ik kijk ernaar uit om deze reis samen met de teams te versnellen en een sterke digitale en omnichannel agenda aan te sturen”, aldus Blaauw.

Giny Boer, Chief Executive Officer van C&A, voegt daaraan toe: "Ik ben erg blij dat we met Wim een zeer ervaren digitale expert in huis hebben gehaald die klanten centraal stelt in alles wat hij doet. Als leider staat Wim bekend om het verbinden van mensen en teams om de beste resultaten te behalen. Ik ben ervan overtuigd dat hij, samen met zijn teams, de digitale business van C&A zal versterken."

Blaauw zit nu nog op de stoel als Chief Digital Officer bij Ingka Group, waar hij verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de digitale mogelijkheden van het bedrijf en het versnellen van de digitale transformatie. Daarnaast heeft hij diverse leidinggevende functies in de retail, supply chain en digitalisering op zijn naam staan.