C&A benoemt nieuwe marktleider voor Duitsland

Modeketen C&A benoemt een nieuwe marktleider voor Duitsland: Carsten Horn. Dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Horn heeft meer dan 25 jaar ervaring in de business-to-consumer-markt.

Horn waait over van Nordsee, waar hij op de stoel zat als managing director. Hij was verantwoordelijk voor de distributiekanalen in een markt met 350 restaurants in elf Europese landen.

Als ‘omnichannelspecialist’ op het gebied van marketing en sales, met veel ervaring in digitale processen, zal Horn zijn kennis van retailmarkten, zijn ervaring in innovatiemanagement en zijn klantgerichte aanpak inzetten bij C&A. Het doel is voornamelijk om de klantervaring bij verkooppunten en winkels te verbeteren, zo staat in het persbericht.