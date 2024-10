C&A benoemt nieuwe marktleider voor Duitsland

C&A Europe benoemt Maximilian Schuessler tot marktleider voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (DACH).

Schuessler treedt per 1 december in zijn nieuwe functie, zo maakt de in Duitsland gevestigde modeketen C&A Europe woensdag bekend. In deze functie wordt hij verantwoordelijk voor de marktstrategie voor de DACH-markt en zal hij de retail-, digitale en operationele kanalen van C&A voor de regio coördineren.

Hij brengt uitgebreide ervaring mee van de Zweedse modeketen H&M, waar hij de afgelopen 15 jaar heeft gewerkt. Hij begon zijn carrière daar in 2009 als filiaalmanager in een winkel in Neurenberg. Later bekleedde hij diverse managementfuncties voor H&M Duitsland, waaronder sales manager van oktober 2018 tot augustus 2022. Meest recentelijk was hij marktleider voor Duitsland en Nederland.