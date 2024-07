C&A CEO Giny Boer stapt op

Giny Boer legt haar taken als CEO C&A Europa neer, zo meldt C&A in een persbericht. De zoektocht naar een opvolger is gestart, maar ondertussen neemt Edward Brenninkmeijer de taken van de CEO op interim-basis over.

Boer was sinds januari 2021 de CEO voor C&A Europa. Zij leidde het bedrijf door de coronacrisis heen, zette de optimalisatie en modernisering van C&A winkels in gang. C&A noemt in het persbericht ook dat ze de keten klaarmaakte voor ‘de volgende fase van de transformatie’.

Giny Boer, vertrekkend CEO van C&A Europa, meldt in het persbericht: "Het was voor mij een waar voorrecht om voor dit iconische merk C&A te mogen werken. Ik ben er trots op dat ik samen met de teams het imago van C&A heb versterkt door modernisering. We hebben dit gedaan terwijl we trouw zijn gebleven aan het DNA van hoogwaardige en betaalbare mode, geproduceerd op een duurzame manier. Ik vertrek met het vertrouwen dat we met de prestaties van de afgelopen bijna vier jaar de zeilen hebben bijgezet voor een voortdurende duurzame groei van C&A in een steeds uitdagender omgeving."

Wat de volgende stappen voor Boer zijn, is niet geheel duidelijk. In het persbericht wordt genoemd dat ze zich zal focussen op ‘non-executive kansen’.