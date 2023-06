C&A Europa benoemt nieuwe Chief Consumer & Digital Officer

C&A benoemt Daniel Jeminez tot Chief Consumer & Digital Officer voor Europa, zo maakt C&A maandag bekend in een persbericht. Jeminez neemt per 1 augustus de rol op zich.

Jeminez neemt 27 jaar ervaring mee. Hij vervulde diverse leidinggevende functies bij Ikea in Spanje, Zweden en China. Jeminez treedt in de schoenen van Joris van Roy, die in april besloot C&A te verlaten om zijn carrière buiten het bedrijf voort te zetten.

Giny Boer, CEO van C&A Europa, zegt blij te zijn een consumentgerichte retailer aan te kunnen trekken. “Ik ben ervan overtuigd dat hij, samen met zijn team, met succes onze consumenten- en digitale activiteiten bij C&A verder zal verbeteren.”