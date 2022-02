C&A topman Martijn van der Zee vertrekt na 30 jaar

Chief Merchandise en Sustainability Officer van C&A Europa, Martijn van der Zee, stapt op bij het bedrijf. Van der Zee is in totaal dertig jaar werkzaam geweest bij C&A, zo blijkt uit het persbericht. Hij vertrekt om nieuwe kansen na te jagen.

Van der Zee begon in 1992 bij C&A en heeft sindsdien diverse rollen vervult binnen het bedrijf. Zo was hij hoofd van regionale marketing bij C&A Nederland, inkoopdirecteur bij CYA Europa, Chief Merchandise en Sourcing Officer bij Europa en vanaf 1 juli 2021 vervulde hij de functie van Chief Merchandise en Sustainability Officer.

Een opvolger van Van der Zee is nog niet aangekondigd, maar dit zal wel op korte termijn gebeuren, aldus het statement van C&A. Zijn taken zullen in de tussentijd worden overgenomen door het management team van C&A.