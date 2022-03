C&A versterkt Europees management team met nieuwe aanstellingen

C&A heeft een nieuwe chief range and sustainability officer en een nieuwe CEO, zo is te lezen in een persbericht. Suzanne McKenna neemt de rol van chief range and sustainability officer op zich en Jason Morgan wordt COO (chief operating officer).

McKenna start al op 1 april in haar nieuwe rol en Morgan op 15 april, aldus het persbericht. Uit het bericht blijkt dat de functie chief range and sustainability officer de vervanger is van de functie chief merchandise and sustainability officer.

McKenna werkte gedurende haar carrière onder andere bij Levi’s, Triumph en Clarks. Morgan werkte eerder bij Gap, Burberry, Coach en Pandora.