C.P. Company benoemt Leonardo Fasolo tot nieuwe hoofdontwerper

Italiaans sportswearmerk C.P. Company benoemt modeveteraan Leonardo Fasolo tot nieuwe hoofdontwerper (Design Director in het Engels) per januari 2025. In deze rol leidt Fasolo het ontwerp en de ontwikkeling van de collecties. Dit meldt het communicatiebureau Reference Studios in een persbericht.

Fasolo heeft meer dan 20 jaar ervaring in de technische kledingsector, onder andere bij het merk Stone Island en als oprichter en creatief directeur van het merk Nemen. Hij staat bekend om zijn vermogen om innovatief ontwerp te combineren met vooruitstrevend stoffenonderzoek. Gedurende zijn carrière heeft hij ook samengewerkt met verschillende internationale merken.

Lorenzo Osti, voorzitter van C.P. Company, spreekt zijn dank uit aan de vorige twee hoofdontwerpers, Paul Harvey en Alessandro Pungetti, en verwelkomt Fasolo: "Ik dank Paul en Alessandro voor het ongelooflijke werk dat ze in de loop der jaren hebben verricht om dit merk te laten groeien en wil Leonardo welkom heten, met wie ik in het verleden het genoegen heb gehad samen te werken en wiens energie de volgende fase van de groei van C.P. Company zal aandrijven."

Fasolo benadrukt het belang van C.P. Company in de Italiaanse sportswear: "C.P. Company vertegenwoordigt de hoogste expressie van Italiaanse sportswear en is een van de beste merken ter wereld op het gebied van onderzoek en kwaliteit. Elk hedendaags merk vindt inspiratie in zijn geschiedenis. Het is een grote eer om het werk van Osti, Ferrari, Pungetti en Harvey voort te zetten. Bij C.P. Company heb ik een fantastisch team gevonden, gedreven door een gemeenschappelijke wens om te evolueren door middel van innovatie. Samen zullen we de geschiedenis van dit geweldige merk blijven ontwikkelen."

C.P. Company, opgericht in 1971 door Massimo Osti, staat bekend om zijn innovatieve benadering van sportswear en zijn pioniersrol in kledingverftechnieken. Het merk wordt op dit moment geleid door zijn zoon, Lorenzo Osti.