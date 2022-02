Cagla Celik: “JD Sports biedt veel carrière- én persoonlijke groeikansen”

Werken en carrière maken in de retail, dat is altijd de grote droom geweest van Cagla Celik. Bij JD Sports krijgt ze de kans om zich zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak te ontwikkelen. Als Assistant Store Manager bij JD Sports Amsterdam Nieuwendijk, is geen dag hetzelfde. Deze winkel is één van de Flagship stores in Europa, met een onderscheidende collectie sneakers, sport- en casual kleding van merken als Nike, Under Armour, the North Face, Adidas en New Balance.

“Ik ben echt into sneakers”, vertelt Celik. “Dat was ook één van de redenen om bij JD Sports te solliciteren. Ik werk al veertien jaar in de retailsector, hiervoor werkte ik voor een high-end merk. Door de jaren heen ben ik steeds meer van sportmode gaan houden. Dan is het natuurlijk geweldig om bij een toonaangevende wereldwijde retailer aan de slag te kunnen, met inmiddels dertig winkels in Nederland. En ja, sinds ik hier werk, is die liefde voor sportkleding en sneakers alleen maar groter geworden!”

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit als Assistant Store Manager?

“Mijn dag begint met het opstellen van floorwalks. Oftewel: een ronde over de winkelvloer waarbij ik alle zaken opschrijf die gedaan moeten worden. Hieruit volgt een taakverdeling. Ik stuur de Deputy Manager, Floor Managers en Supervisors aan en zorg dat iedereen zijn taken goed kan uitvoeren. Indien klanten in de winkel langskomen om vragen te stellen over hun bestelling, sta ik hen te woord en bel ik indien nodig de klantenservice om de klant zo goed mogelijk verder te helpen. Daarnaast ondersteun ik mijn collega’s in hun persoonlijke ontwikkeling. Samen zorgen we ervoor dat winkel goed draait, er altijd netjes uitziet en dat we als team de targets blijven halen. Tijdmanagement is daarbij heel belangrijk. Mijn functie houdt ook in dat ik de Store Mananger vervang bij diens afwezigheid. Al met al een uitdagende en zeer diverse job!”

Wat is JD Sports voor werkgever?

“Het is een heel dynamisch bedrijf met veel doorgroeimogelijkheden. Wie voldoende inzet toont, kan in korte tijd snel doorgroeien. Dat een managementfunctie veel verantwoordelijkheden met zich meebrengt, vind ik persoonlijk een erg leuk aspect van mijn werk. Net als het feit dat je bij JD Sports veel kansen krijgt om jezelf op persoonlijk vlak te ontwikkelen. Het is gewoon een ontzettend leuk bedrijf om voor te werken!”

Wat is het mooiste aan je werk? En wat zijn de grootste uitdagingen?

“Het mooiste van mijn werk is het zien en meemaken van de persoonlijke ontwikkelingen binnen je team. Zo leiden wij ook winkelmedewerker op tot supervisors. Ik denk dat dit het mooiste is van het werk. Het zien doorgroeien van winkelmedewerkers tot gerespecteerde managers binnen het bedrijf.

De grootste uitdagingen zijn dat de winkel wordt gezien als een flagshipstore. Dat wil zeggen: een winkel die belangrijk is voor het merk omdat het één van de grootste is, waar alle collecties worden getoond waardoor er echt een totaalbeeld wordt gecreëerd. Een grotere winkel brengt natuurlijk ook hogere verwachtingen met zich mee omdat je hogere targets moet behalen en meer medewerkers moet managen. Dit maakt het werk dus ook uitdagender.’’

Welke groei heb jij doorgemaakt binnen de organisatie?

“Drie jaar geleden begon ik bij JD Sports, in de winkel aan de Leidsestraat in Amsterdam. Vanwege mijn eerdere Retail ervaring, werd ik direct aangenomen als Store Manager. Na een jaar maakte ik de overstap naar een groter filiaal bij Amsterdam-Bijlmer, een zogenaamde mediumstore. Vervolgens werd ik gevraagd om in deze flagshipstore te komen werken, als Assistent Store Manager. Een strategische tussenstap: het idee is dat ik binnen een jaar Store Manager wordt van deze vestiging.”

Waar zie jij jezelf over pakweg twee jaar?

“Doorgroeien tot Area Manager is een droom die ik al jaren heb. De retail is mij op het lijf geschreven, ik wil niets anders. En als ik zie hoe mijn huidige Area Manager te werk gaat, is dat een extra motivatie. Dat is echt een ‘people manager’ qua omgangsvormen: meelevend maar ook direct. Ik denk dat dit een hele belangrijke succesfactor is binnen de retail. Binnen twee jaar verwacht ik mijn area manager af en toe over te kunnen nemen bij zijn afwezigheid om zo meer te kunnen leren”

Waarom zou je anderen aanraden om bij JD Sports te werken?

“Omdat er enorm veel groeikansen zijn, zowel op carrièrevlak als qua persoonlijke ontwikkeling. Het is ook een heel divers bedrijf: iedereen is welkom, jong, oud, etnische afkomst, er is plek voor iedereen. De slogan van JD is ‘king of the streets’ en dat zie je in veel aspecten terug. Zoals in het onderscheidende aanbod, met speciale launches; en ‘JD Only’ producten. Dit zijn producten/kleurranges die nergens anders verkrijgbaar zijn. Het is bovendien de snelst groeiende sportketen – onlangs heeft JD het dertigste filiaal geopend aan de Kalverstraat, en ook dat brengt weer veel kansen met zich mee. Ja, ik zit hier helemaal op mijn plek en zit nog vol ambities om verder te groeien binnen JD Sports!”