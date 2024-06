Calvin Klein benoemt nieuwe senior vicevoorzitter voor de merkcommunicatie

Amerikaans modehuis Calvin Klein, dat eigendom is van PVH, heeft mode-executive Lila Staab benoemt tot Senior Vice President Brand Communications and Culture.

Staab, die op 10 juni bij Calvin Klein in dienst treedt, heeft meer dan 20 jaar ervaring, waaronder leiderschapsposities bij Gucci, Giorgio Armani en Calvin Klein, waar ze belangrijke samenwerkingsverbanden en relaties met topberoemdheden en invloedrijke leiders binnen de entertainment-, mode- en culturele gemeenschappen bevorderde.

Meest recentelijk was ze Global Senior Vice President of Entertainment Industry Relations bij Gucci, waar ze een belangrijke rol speelde bij het vormgeven van hun invloedrijke 'Chime for Change Movement', waarbij ze samenwerkte met beroemdheden om strategische initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren die gericht waren op het bevorderen van gendergelijkheid.

In haar nieuwe functie zal Staab toezicht houden op de wereldwijde entertainmentrelaties en evenementen van Calvin Klein en de geïntegreerde communicatie- en beïnvloedingsstrategieën aansturen. Ze zal verantwoordelijk zijn voor het versterken van de zichtbaarheid van het merk, het cultiveren van betrokkenheid en het stimuleren van innovatie op alle contactpunten met consumenten.

Staab rapporteert rechtstreeks aan de wereldwijde Chief Marketing Officer van Calvin Klein, Jonathan Bottomley, en werkt samen met de wereldwijde en regionale teams van het merk.

Over haar benoeming zei Bottomley in een verklaring: "We zijn verheugd dat Lila haar ervaring en diepgaande kennis van de industrie zal meebrengen naar ons team bij Calvin Klein. Haar bewezen vermogen om ideeën en partnerschappen vorm te geven die een blijvende culturele impact hebben, zal een enorme aanwinst zijn naarmate we onze unieke benadering van het bouwen van het meest gewilde lifestylemerk ter wereld blijven ontwikkelen."