Calvin Klein benoemt Veronica Leoni tot creatief directeur van Collection

Calvin Klein, Inc. zet een nieuwe strategische stap: het bedrijf kondigt Italiaanse ontwerpster Veronica Leoni tot creatief directeur van het luxe segment Calvin Klein Collection. Dit maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Het doel van Leoni’s benoeming, zo wordt duidelijk uit het persbericht, is “het inspireren van een nieuwe generatie consumenten".

Veronica Leoni was een finalist van de LVMH Prize 2023. Leoni is ook oprichter van het damesmerk Quira, dat in 2021 zijn debuut maakte op Milan Fashion Week. De ontwerpster heeft ervaring bij modemerken zoals Jil Sander, Celine, Moncler en The Row. Als creatief directeur van Collection zal ze deze ervaring inzetten om samen met Global Brand director Eva Serrano de designerkleding van Calvin Klein weer tot leven te brengen.

Calvin Klein Collection is terug onder leiding van Veronica Leoni

Calvin Klein Collection, de merknaam voor de designermode van Calvin Klein, komt met de benoeming van Leoni weer terug. Het Amerikaanse modehuis veranderde de naam Collection in 2017 naar ‘Calvin Klein 205W39NYC’. Creatief directeur Raf Simons was toen aan het roer. Op 7 maart 2019 kondigde moederbedrijf PVH een focus aan van minder dure Calvin Klein-merken voor de massamarkt. De Calvin Klein Collection-collecties, des tijds te zien op de catwalks van New York Fashion Week en Milan Fashion Week, werden toen beëindigd.

Onder de creatieve leiding van Leoni zal de najaarscollectie van 2025 te zien zijn. Calvin Klein Collection bestaat uit dames- en herenkleding, ondergoed en accessoires. "We zijn er trots op Veronica te benoemen tot Creative Director van Collection, de topuiting van het merk Calvin Klein,” aldus Serrano. “Vanaf onze eerste gesprekken was het duidelijk dat Veronica's levenswerk haar heeft voorbereid op dit moment en de kans om een nieuw tijdperk voor Calvin Klein te definiëren. Ik ben ervan overtuigd dat haar doelgerichte benadering van design en werkethiek, gecombineerd met onze gedeelde waarden, ons iconische merk verder zullen verrijken en zullen resulteren in een collectie die resoneert met onze consumenten over de hele wereld.”