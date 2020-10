Calvin Klein, Inc. versterkt managementteam

Calvin Klein, Inc. breidt het team uit. Het Amerikaanse merk heeft Jacob Jordan aangesteld als Global Chief Merchant and Product Strategist, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Jordan neemt per direct de functie op zich.

Jordan is al sinds mei dit jaar betrokken bij Calvin Klein. Hij werkte vanaf dat moment als consultant voor het merk. In zijn nieuwe rol is hij verantwoordelijk voor de merchandising strategy. Hiervoor was hij werkzaam bij onder andere Apple, Louis Vuitton, Thom Browne en Helmut Lang. “Zijn expertise ligt in het omzetten van grote ideeën naar tastbare producten, projecten en ervaringen,” aldus het persbericht.

“Sinds Jordan zich heeft aangesloten bij het merk als consultant heeft hij bij diverse afdelingen gewerkt om de commerciële en marketing impact van alle productcategorieën te maximaliseren,” aldus CEO van Calvin Klein, Inc. Cheryl Abel-Hodges in het persbericht. “Ik weet zeker dat zijn achtergrond, creativiteit en kennis zullen zorgen voor interessante productverhalen die passen bij onze klanten.”