Camiel Fortgens wint Mode Stipendium 2024

Ontwerper Camiel Fortgens wint de stimuleringsprijs Mode Stipendium 2024, zo werd dinsdagavond bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de prijs. De Nederlandse ontwerper neemt de prijs in ontvangst in het cultuurhuis ‘De Nieuwe Liefde’ in Amsterdam.

De ontwerper ontvangt niet alleen de titel, hij gaat ook naar huis met een geldbedrag van 50.000 euro. Hij krijgt hiermee de gelegenheid zich artistiek en zakelijk verder te ontwikkelen. Fortgens is de dertiende ontvanger van de prijs.

Fortgens’ modemerk ontstaat in 2014, nadat hij afstudeerde van de bachelor ‘Design, Identity’ aan de Design Academy in Eindhoven. Door geen modeopleiding te doen, werd hij niet besmet met moderegels die uiteindelijk een ‘perfect ontwerp’ moeten vormen. Hij kan de dingen vanaf nul bekijken en kleding creëren op zijn eigen manier. Zo ontstaat een kledingstuk bij hem pas tijdens het maken. Soms knipt hij een mouw te kort of naait hij een naad scheef. Het kan gezien worden als een fout, maar ook als een imperfectie en dat is juist de signatuur van Fortgens - waarom moet alles zo perfect zijn? Zijn ontwerpen veroverden al menig terrein in Japan, waar Fortgens wordt geroemd om zijn originaliteit, maar ook in Amerika, Azië en Korea won hij veel populariteit. In Nederland heeft het gelijknamige label twee verkooppunten én een eigen winkeltje grenzend aan het atelier in Broedplaats LTS (Amsterdam).

Over het Cultuurfonds Mode Stipendium

Het Cultuurfonds Mode Stipendium werd opgezet in 2011 door een anonieme mecenas bij het Cultuurfonds. Voorheen was dit het Prins Bernhard Cultuurfonds, de naam veranderde in 2023. De stimuleringsprijs voor buitengewoon getalenteerde en gevorderde Nederlandse modevormgevers bestaat uit een financiële bijdrage van 50.000 euro en een wisseltrofee ontworpen door Ted van Noten. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Dutch Fashion Foundation uitgekozen als partner voor de uitvoering van het Cultuurfonds Mode Stipendium.

Eerdere winnaars van het Mode Stipendium zijn onder andere Claes Iversen, Jan Taminiau, Maison the Faux, Erik Frenken, Bas Kosters, Ronald van der Kemp, Iris van Herpen en Mohamed Benchellal.