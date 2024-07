Canada Goose benoemt nieuwe Chief Digital & Information Officer

Een wisseling van de wacht bij Canada Goose Holdings Inc. Het outerwearmerk neemt afscheid van Chief Digital & Information Officer Matt Blonder en verwelkomt Alfredo C. M. Tan die de functie op zich zal nemen, zo maakt Canada Goose bekend in een persbericht.

Tan houdt toezicht op alle consumentgerichte digitale platforms, evenals IT, Digital Media & Marketing en Consumer Insights. Hij wordt in het bijzonder verantwoordelijk voor de strategie, implementatie en toepassingen van alle digitale consumentenplatforms, zo staat in het persbericht. Tan geeft leiding aan de teams die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de digitale routekaart van Canada Goose, waarbij hij en zijn teams ook verantwoordelijk zijn voor de toekomstige Data- en AI-strategie van Canada Goose om de commerciële en bedrijfsprestaties te verbeteren.

Tan waait over van Loblaw Companies Ltd, waar hij op de stoel zat als senior vicevoorzitter en Managing Director voor de Retail Media Division. Hij wordt ook gezien als een van de pioniers bij Meta Platforms, waar hij als een van de eerste 1000 werknemers in dienst trad en hielp bij de transformatie tot een wereldwijde leider op het gebied van media en technologie, zo is te lezen. Daarvoor werkte hij bij Rogiers Sports & Media en WestJet Airlines.