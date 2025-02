Capri Holdings promoveert Philippa Newman tot Chief Brand and Product Officer

Capri Holdings Limited, het wereldwijde luxemodemerk achter onder andere Michael Kors, kondigt vandaag de promotie van Philippa Newman aan tot Chief Brand and Product Officer, met onmiddellijke ingang. In deze rol is Newman verantwoordelijk voor alle product- en marketingfuncties. Ze blijft direct rapporteren aan John D. Idol, voorzitter en CEO van Capri Holdings en Michael Kors.

Newman werkt al meer dan 16 jaar bij Michael Kors. Meest recent vervulde ze de rol van Chief Product Officer, waar ze productinnovatie stimuleerde. Als Chief Brand and Product Officer richt ze zich op het leveren van een samenhangende merkervaring.

“Mevrouw Newman is een uitzonderlijk leider met diepgaande merkexpertise en een strategische denkwijze”, zegt John D. Idol. “Door door product en marketing onder één samenhangende leiderschapsstructuur te brengen, creëren we meer synergie in ons hele bedrijf, maken we een duidelijke en consistente merkvisie mogelijk en versterken we ons vermogen om consumenten aan ons te binden.”

“Michael Kors heeft een ongelofelijke merkwaarde en ik voel me vereerd dat ik deze rol op zo'n cruciaal moment mag vervullen”, zegt Philippa Newman.“Ik kijk ernaar uit om samen te werken met John, Michael en onze getalenteerde teams om onze product- en merkstrategieën effectief uit te voeren product- en merkstrategieën effectief uit te voeren en groei op lange termijn te stimuleren.”