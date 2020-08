CaSandra Diggs benoemd tot president van CFDA

Het Council of Fashion Designers of America heeft CaSandra Diggs gepromoveerd tot president van de organisatie. Dat verkondigt het CFDA in een persbericht. Diggs begon in 2001 bij het CFDA en werkte de afgelopen jaren voor de organisatie als administratief en financieel directeur.

Diggs zal verantwoordelijkheid krijgen voor het ontwikkelen van de strategie en besluitvorming van het CFDA, dat zich ten doel stelt om ‘zijn leden, en de mode-industrie in brede zin, aan te moedigen, te onderwijzen en te ondersteunen’. Als voorzitter werkt Diggs nauw samen met CEO Steven Kolb en de raad van bestuur van het CFDA.

“CaSandra is een innovatieve denker met een sterk begrip van organisatorische en zakelijke werkzaamheden", aldus Kolb in het persbericht. “Door haar rol uit te breiden, krijgt het CFDA meer gelegenheid om op een brede en diverse manier in de behoeften van de leden te voorzien. Het is een kritieke tijd voor onze branche en zij is de juiste persoon met de juiste ideeën om het CFDA de toekomst in te leiden."

Diggs zegt in het persbericht ‘verheugd’ te zijn om met Kolb en voorzitter Tom Ford en Steven Kolb te kunnen werken, “terwijl we doorgaan met het ontwikkelen van de CFDA tot een moderne, vooruitstrevende organisatie die een weerspiegeling is van onze tijd."