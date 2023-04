CBO en voorzitter van Tommy Hilfiger treedt terug

Avery Baker, voorzitter en Chief Brand Officer bij Tommy Hilfiger, doet deze zomer afstand van haar positie. Dat bevestigt een woordvoerder van PVH Corp., het moederbedrijf van Tommy Hilfiger, aan FashionNetwork.

Baker verlaat het bedrijf ‘om andere carrièrekansen te grijpen’. Wanneer Baker precies vertrekt, wordt niet genoemd. Wel wordt bekend gemaakt dat Martijn Hagman, huidig CEO bij Tommy Hilfiger en PVH Europa, toezicht houdt op het merk. Of het bedrijf op zoek is naar een opvolger, is niet bekend.

Baker is als CBO wereldwijd verantwoordelijk voor de producten, marketing en ervaringen van het merk in alle categorieën, regio’s en kanalen. De functie werd in november 2020 voor het eerst door Baker ingevuld.

De woordvoerder tegen FashionNetwork: “Wij waarderen Bakers bijdragen aan het merk Tommy Hilfiger - van het stimuleren van productverbetering en het creëren van iconische merkmomenten tot het vroegtijdig omarmen van het feit dat en merk verantwoordelijkheid heeft en een positieve impact moet hebben op de planeet en in het leven van onze consumenten. Wij wensen haar het allerbeste.”