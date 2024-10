CCO C&A Europa stapt op

C&A moet het na iets meer dan een jaar opnieuw stellen zonder CCO. De Chief Commercial Officer (CCO), Carsten Horn, van C&A Europa heeft besloten het bedrijf te verlaten om zijn carrière buiten C&A voort te zetten, zoals een woordvoerder van het bedrijf op verzoek van FashionUnited bevestigde.

Horn kwam oorspronkelijk in augustus 2023 bij C&A als Duitsland-directeur en volgde daarmee Martina Novotny op, die van 2021 tot juni 2023 als Market Lead Duitsland voor C&A werkzaam was. Kort na zijn benoeming tot Market Lead voor Duitsland kreeg Horn al snel extra verantwoordelijkheid voor Oostenrijk en Zwitserland, voordat hij in mei 2024 naar het Europese leiderschap van het bedrijf opklom en de positie van CCO overnam. In deze functie volgde hij Jason Morgan op, die momenteel als Buying Strategy Officer werkt bij de modeketen Peek & Cloppenburg in Düsseldorf.

Voor zijn tijd bij C&A bekleedde Horn verschillende leidinggevende posities buiten de modebranche. Daar was hij onder andere verantwoordelijk voor het moderniseren van traditionele merken en het brengen van deze merken naar de nieuwste technologieën – een taak die hij ook bij C&A op zich zou nemen. Als CCO was hij verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de winkels en hun inrichting, het optimaliseren van het omnichannel-concept en het verbeteren van de customer journey.

Op dit moment zijn er geen details bekend over de mogelijke opvolging van de vertrekkende CCO. Volgens een intern bericht dat Duits nieuwsplatform Textilwirtschaft heeft ontvangen, worden Horns taken voorlopig overgenomen door het management van het bedrijf.

C&A koos een soortgelijke overgangsoplossing na het vertrek van CEO Giny Boer in juli. Edward Brenninkmeijer nam destijds als interim-CEO haar plaats in. Voor Boers tijd als CEO was hij al actief als Managing Director van de Europese tak en als CEO van de hele groep, maar eind 2020 trok hij zich terug uit de operationele werkzaamheden en ging hij naar de raad van toezicht van het bedrijf. Sindsdien is er nog geen nieuwe CEO benoemd.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking door Caitlyn Terra.