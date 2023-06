CCO Gymshark verlaat bedrijf

Niran Chana, Chief Commercial Officer, verlaat sportkledingmerk Gymshark, dat schrijft Gymshark op LinkedIn. Chana wil andere ambities gaan nastreven.

Chana stapte acht jaar geleden binnen bij Gymshark als Customer Service Manager. “Als we kijken naar de ongelooflijke reis die we sinds 2012 hebben gemaakt, heeft Niran een enorme rol gespeeld in de groei, ontwikkeling en cultuur van het Gymshark-merk dat u vandaag voor u ziet”, aldus het merk op LinkedIn.

“Iedereen bedankt Niran voor de onschatbare rol die hij heeft gespeeld om Gymshark te brengen waar het nu is. Hij laat een onuitwisbare voetafdruk achter en zijn nalatenschap zal hier voortleven terwijl we ernaar streven het meest iconische Britse merk aller tijden te worden.”

Wie Chana opvolgt, wordt in het bericht niet bekendgemaakt.