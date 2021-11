Cedric Wilmotte aangesteld als interim CEO bij Versace

Cedric Wilmotte neemt de taak van interim CEO van Versace op zich, zo blijkt uit een persbericht van moederbedrijf Capri Holdings Limited. De zoektocht naar een permanente vervanger voor Jonathan Akeroyd blijft echter wel doorgaan. Akeroyd verlaat het bedrijf per 31 maart 2022.

Opvallend genoeg is de aanstelling van Wilmotte met terugwerkende kracht, namelijk vanaf 17 januari 2021. Hij zal de functie tot en met 31 december 2022 vervullen, zo is te lezen in het bericht. Hij zal nauw samenwerken met creatief directeur Donatella Versace en het management team voor het uitvoeren van de strategische initiatieven van het merk.

Wilmotte werkte voorheen onder andere bij Michael Kors, Marc Jacobs en Donna Karan.