Celine benoemt nieuwe retail directeur voor de Europese markt

Dennis Fehrenbach is de nieuwe retail directeur voor de Europese markt bij het Franse luxemodehuis Celine. Hij deelde dit vorige week via een bericht op LinkedIn. Volgens zijn profiel is hij in maart begonnen in zijn nieuwe functie.

De nieuwe retail directeur komt van Richemont. Bij dit luxeconcern was hij zeven maanden directeur van de Noord-Europese markt bij het horlogemerk Panerai. Daarvoor werkte hij zeven maanden bij de Berlijnse online retailer Zalando als hoofd inkoop van de designer-afdeling, van november 2022 tot mei 2023. Fehrenbach werkte langer bij het Italiaanse modeconcern Prada, namelijk meer dan tien jaar in verschillende functies.

Fehrenbach begon zijn carrière niet in de luxe mode, maar als inkoper bij moderetailer Peek & Cloppenburg in Düsseldorf. Daarna werkte hij als storemanager, projectmanager en retailmanager bij Louis Vuitton.