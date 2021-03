CEO Amerikaanse Tailored Brands, Inc. stapt op

Dinesh Lathi, de CEO van Tailored Brands, Inc. stapt aan het einde van deze maand op bij het bedrijf. De taak van CEO van de Amerikaanse modegroep wordt tijdelijk vervuld door directieleden Bob Hull en Peter Sachse, zo meldt Tailored Brands, Inc. in een persbericht. De zoektocht naar een vervanger voor Lathi is al begonnen.

Het vertrek van Lathi komt na het afronden van een Chapter 11 herstructurering van het bedrijf en het verzekeren van 75 miljoen dollar (63 miljoen euro) aan extra financiering. “Na deze gebeurtenissen en met de herstel van de resultaten na de impact van de pandemie, hebben Lathi en de directie besloten dat dit de juiste tijd is om te herzien welke vaardigheden en ervaring een CEO nodig heeft terwijl het bedrijf zich voorbereid op het volgende hoofdstuk van groei en succes,” aldus het persbericht.

“Ik geloof in de kracht van onze merken en ben overtuigd dat het harde werk dat we hebben gedaan het bedrijf op het pad naar lange termijn groei hebben gezet,” zo meldt Lathi in het persbericht. Tailored Brands, Inc. is een Amerikaanse modegroep gefocust op mannenmode met een specialiteit in pakken, formalwear en business casual kleding.