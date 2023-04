CEO Archroma treedt af

Er vindt een wisseling van de wacht plaats bij het Zwitserse Archroma, een wereldwijde leider in duurzame chemische specialiteiten en oplossingen voor de textiel-, verpakkings- en papier-, verf- en coatingindustrie. Heike van de Kerkhof, de huidige CEO van het bedrijf, treedt per 30 april 2023 af. Dat maakt Archroma woensdag bekend in een persbericht.

Van de Kerkhof verlaat het bedrijf ‘om zich te focussen op andere uitdagingen’. “Het is een eer en een voorrecht geweest om Archroma te leiden”, aldus Van de Kerkhof in het persbericht. “Ik ben trots op de enorme vooruitgang die het bedrijf de afgelopen drie jaar heeft geboekt, zowel intern als door de overname van de Huntsman Textile Effects business. (...) Bij de overgang in deze fase van mijn carrière kijk ik ernaar uit Archroma haar volledige groeipotentieel te zien realiseren.”

Haar rol wordt tijdelijk overgenomen door Mark Garrett, een ‘doorgewinterde leidinggevende’. De Raad van Bestuur van het bedrijf is een uitgebreid zoekproces gestart naar een permanente CEO en heeft een executive search bureau in de arm genomen om zowel interne als externe kandidaten te beoordelen.