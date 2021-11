‘CEO Audrey van Ham stopt bij Christine le Duc’

Audrey van Ham, CEO bij lingerie- en erotiekmerk Christine le Duc, stopt na drie jaar met de functie. Dat blijkt uit een interview met Van Ham, gepubliceerd door RetailTrends. Van Ham treedt per 1 december af. Wie haar zal opvolgen, wordt nog niet bekendgemaakt.

Onder van Ham verdubbelde de totaalomzet van het bedrijf. Tegelijkertijd moest driekwart van Christine le Duc-winkels in de afgelopen drie jaar de deuren sluiten. “Een keihard besluit,” aldus Van Ham in het interview. “Maar we moesten naar een betere mix met e-commerce en een ander kostenpatroon. Als we deze stap niet hadden genomen, was er nu wellicht helemaal geen Christine le Duc meer geweest.”

Van Ham zou aanvankelijk onderdeel worden van het management van de EQOM Group, die Christine le Duc in september overnam, maar dat gaat niet door. Van Ham: “Het voelde niet goed om terug te gaan naar een grote bedrijfsomgeving. Ik was gewend om met een klein team snel te schakelen, het bedrijf te runnen op de wijze die wij het beste vonden. Ik wil mijn eigenheid en autonomie niet verliezen.”

Het Nederlandse Christine le Duc heeft nu nog zes winkels in Nederland: in Amersfoort, Den Haag, Groningen, Haarlem, Rotterdam en Tilburg. Ook heeft het merk een eigen webshop.