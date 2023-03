CEO Calida Group stapt op

Timo Schmidt-Eisenhart, CEO van Calida Group, legt zijn functie neer, zo blijkt uit een persbericht van de groep. Op dit moment is er nog geen vervanger van Schmidt-Eisenhart, dus blijft de topman nog tijdelijk zijn taken vervullen totdat een opvolger is gevonden.

Schmidt-Eisenhart legt zijn functie neer vanwege ‘persoonlijke redenen’, aldus het statement. Naast de aankondiging van het vertrek van de CEO maakt de Calida Group ook bekend dat er veranderingen zullen plaatsvinden in de directie. Calida stelt namelijk vier nieuwe leden voor. Over deze nieuwe directieleden moet nog gestemd worden door de aandeelhouders.

De Calida Group heeft diverse merken in het portfolio en is gespecialiseerd in ondergoed. De merken in het portfolio van het Zwitserse bedrijf zijn Calida, Aubade, Erlich Textil en Cosabella.