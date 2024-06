CEO De Bijenkorf stapt op na 23 jaar, nieuwe directeur staat klaar

Giovanni Colauto treedt na 23 jaar terug als Chief Executive Officer (CEO) van de Bijenkorf. Het roer van het Nederlandse warenhuis blijft niet onbemand achter, want Matthijs Visch staat klaar om de CEO-rol te vervullen, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

De nieuwe CEO zal rechtstreeks rapporteren aan de directeur van Selfridges Group, het moederbedrijf van de Bijenkorf. Visch heeft ruim 27 jaar ervaring in het aansturen en leiden van organisaties die producten, diensten en ervaringen leveren aan wereldwijde klanten, zo staat in het persbericht.

Visch waait over van Patagonia. Bij dit outdoor kledingmerk was hij verantwoordelijk voor de groeiende activiteiten van Patagonia in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Hij had in totaal elf winkels onder zijn hoede. Daarvoor werkte hij voor zo’n 20 jaar bij Nike en bekleedde hij functies als vicevoorzitter en General Manager voor Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

“Ik vind het geweldig om bij de Bijenkorf aan de slag te gaan, een iconisch merk dat ik al heel lang bewonder. De Bijenkorf heeft een lange geschiedenis en neemt een unieke plaats in binnen de Nederlandse en internationale warenhuisretail, door voortdurend te innoveren, pionieren en klanten bijzondere ervaringen te bieden. Ik kijk er enorm naar uit om deel uit te maken van de Bijenkorf en het bedrijf naar een volgende fase te leiden”, deelt Visch.