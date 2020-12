CEO en CFO Esprit stappen op

Esprit CEO Anders Kristiansen en CFO Johannes Schmidt-Schultes stappen op bij het bedrijf. Dit maakt Esprit Holdings Limited bekend in een persbericht.

Beiden laten weten geen onenigheid te hebben met de directie. Kristiansen en Schmidt-Schultes verlaten beiden aan het einde van februari 2021 het bedrijf en leggen hun functie neer op andere ‘zakelijke verplichtingen’ na te jagen, aldus het bedrijf.

Kristiansen startte als CEO van Esprit Holdings Limited in juni van 2018. Daarvoor was hij onder andere CEO van de Britse modeketen New Look. Waar Kristiansen en Schmidt-Schultes na hun vertrek bij Esprit gaan werken is op dit moment nog onbekend.