CEO Foot Locker, Inc. stapt op

Richard A. Johnson - CEO en president van Amerikaans modebedrijf Foot Locker, Inc. - gaat met pensioen. Hij stapt op per 1 september, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Hij wordt opgevolgd door Mary N. Dillon.

Johnson is per 1 september echter nog niet helemaal weg. Hij blijft nog de rol van uitvoerend voorzitter vervullen in de directie tot en met 31 januari 2023 en hij blijft als adviseur aan tot april 2023. Dit doet hij om een 'soepele transitie' te bewerkstelligen, aldus het persbericht. Johnson is al sinds 2014 CEO van het bedrijf en werkt in totaal al ruim drie decennia bij Foot Locker, Inc.

Dillon werkte recentelijk bij Ulta Beauty. Hier was ze onder andere acht jaar CEO, maar vervulde ze ook de rol van uitvoerend directielid.