CEO Forever21 vertrokken

Daniel Kulle, CEO van Forever21, heeft het bedrijf verlaten. Dat meldt hij in een e-mail aan zijn contacten, waaronder WWD. Kulle was sinds februari 2020 werkzaam bij Forever21, maar nam twee weken terug ontslag. In de e-mail zegt hij dat hij ‘wat tijd vrijaf neemt om [zijn] volgende stap te overdenken’.

Voor zijn tijd bij Forever21 werkte Kulle 25 jaar bij H&M, onder meer als strategisch adviseur naast CEO Karl-Johan Persson. Ook zat hij in een stuurgroep voor de ontwikkeling van digitale start-ups binnen het bedrijf. Kulle werd in februari 2020 aangetrokken door de nieuwe eigenaren van Forever21, de SPARC Group, met name vanwege zijn ervaring met digitalisering. Op de langere termijn bleek het echter geen match.

“We waarderen de bijdrage van Daniel tijdens zijn periode bij het merk en wensen hem het beste voor zijn toekomstige avonturen,” aldus Marc Miller, CEO van de SPARC Group, tegenover WWD. Het bedrijf, noch Kulle, gingen verder in op vragen van WWD over de redenen van het vertrek van Kulle. Wie het bedrijf momenteel runt, is onduidelijk.