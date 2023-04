CEO Gucci Vault and Metaverse Ventures verlaat bedrijf

Gucci-veteraan Robert Triefus verlaat naar verluidt het bedrijf, nadat hij vijftien jaar geleden in dienst trad. Triefus zat nog maar zes maanden op de stoel als Chief Executive Officer van Gucci Vault and Metaverse Ventures. Daarnaast was hij als Senior Executive Vice President verantwoordelijk voor de bedrijfs- en merkstrategie.

Een woordvoerder van Gucci bevestigt het nieuws aan Women’s Wear Daily. Triefus verlaat het bedrijf op 30 april om ‘een andere carrièrekans te grijpen’. Triefus’ rol wordt vanaf september overgenomen door Susan Chokachi. Zij was eerder CEO van Gucci Amerika.

Als CEO van Gucci Vault and Metaverse Ventures hield Triefus toezicht op mogelijkheden voor merkuitbreiding en schaalvergroting in de digitale ruimte. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor Gucci Vault- een experimentele online ruimte die in september 2021 werd gelanceerd en die in samenwerking met voormalig creatief directeur Alessandro Michele is ontwikkeld.