CEO Hudson's Bay Company Helena Foulkes stapt op

Hudson’s Bay Company is met succes van de beurs afgehaald. Nu het bedrijf weer een geprivatiseerd bedrijf is, stapt ook CEO Helena Foulkes op, zo meldt HBC in een persbericht.

Foulkes vertrekt per 13 maart als CEO bij het bedrijf. Ze wordt opgevolgd door de huidige uitvoerend voorzitter van het bedrijf, Richard Baker. Foulkes was twee jaar actief als CEO van Hudson’s Bay Company.

“We hebben gedurfde stappen ondernomen om het bedrijf te stroomlijnen, onze marketing gemoderniseerd, we hebben digitale kansen gepakt, ons senior team versterkt en we hebben onze retailzaken versterkt zodat ze zullen schitteren in de toekomst,” aldus Foulkes in het persbericht. “Ik ben trots op het werk dat we hebben gedaan en hoe HBC de verandering heeft omarmt zodat de prioriteit komt te liggen op het leveren van exceptionele klantervaringen.”