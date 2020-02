CEO Jimmy Choo stapt op

Pierre Denis, CEO van Jimmy Choo, stapt op bij het bedrijf. Dit meldt WWD op basis van een statement in handen van de nieuwswebsite. Denis verlaat in mei het bedrijf na acht jaar.

Een zoektocht naar een opvolger van Denis is al gestart, zo meldt WWD. “ Pierre is een uitzonderlijke leider van Jimmy Choo geweest. Hij leverde sterke resultaten en stuwde de groei van het merk,” aldus John Idol, CEO van Jimmy Choo moederbedrijf Capri Holdings Limited. “Hij verlaat een bedrijf dat in goede gezondheid verkeerd.” Idol benadrukt dat hij Denis het beste wenst en dat Jimmy Choo een goed team heeft dat verdere groei bij het modehuis zal stuwen.

Jimmy Choo noteerde het afgelopen derde kwartaal nog een kleine omzetplus van 1,9 procent. De omzet kwam in het kwartaal neer op 165 miljoen dollar (150,7 miljoen euro).