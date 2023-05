CEO Maison Margiela vertrekt

Gianfranco Gianangeli vertrekt als CEO van modehuis Maison Margiela, zo bevestigt het bedrijf schriftelijk aan FashionUnited. Gianangeli nam de leiding over het Belgische modehuis in 2020 over.

De CEO heeft zelf opgezegd en zal de komende weken vertrekken. Het reden voor vertrek is nog niet bekend. Ook is er niet bekend wie Gianangeli zal opvolgen in de functie. Meer informatie hierover zal de komende weken gedeeld worden, zo deelt Maison Margiela mee.

Gianangeli werkte voor zijn rol bij Maison Margiela bij onder andere Givenchy, Prada en Bottega Veneta.