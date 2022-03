CEO Michael Kors verlaat bedrijf

Joshua Schulman verlaat Michael Kors, zo maakt moederbedrijf Capri Holdings Limited bekend in een persbericht. Er is geen opvolger aangesteld.

John Idol, de CEO van Capri Holdings Limited, geeft in het persbericht aan dat Michael Kors nu geleid zal worden door het 'getalenteerde management team dat de strategische initiatieven zal voortzetten'. "De strategieën die we hebben geïmplementeerd voor de pandemie zorgen voor een sterke vraag onder consumenten en stuwen de winstgevendheid terwijl we de merkpositionering blijven verbeteren," aldus Idol in het persbericht. De CEO bedankt Schulman voor zijn bijdragen aan de organisatie.

Het vertrek van Schulman is opmerkelijk aangezien vorig jaar is aangekondigd dat hij per september 2022 CEO van Capri Holdings Limited zou worden. Afgelopen augustus werd hij aangesteld als CEo bij Michael Kors, maar werd bij de aankondiging al vermeld dat hij later door zou schuiven naar Capri Holdings. John Idol blijft nu gewoon de CEO van het modebedrijf.