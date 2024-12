CEO moederbedrijf Intersport verlaat bedrijf

Steve Evers, Chief Executive Officer van het moederbedrijf van Intersport verlaat het bedrijf. De CEO zet een punt achter zijn carrière bij het sportmodebedrijf om andere persoonlijke en professionele doelen na te streven, zo meldt IIC-Intersport International Corporation GmbH in een persbericht. Evers treedt eind december 2024 terug.

Evers begon zijn Intersport-carrière in 2015 als lid van de raad van bestuur. In januari 2019 nam hij plaats op de CEO-stoel. Evers wist de Intersport Group gestaag te laten groeien van 11,9 miljard euro in 2019 naar 14 miljard euro in 2024. “Evers heeft bijgedragen aan het versterken van de positie van het merk, het ondersteunen van innovatie en het cultiveren van samenwerkingen in de sportmode-industrie”, zo deelt het bedrijf.

De opvolger van Evers is nog niet bekend. Intersport Group laat in het persbericht weten op een later moment de opvolger bekend te maken ‘om voor een soepele overgang van leiderschap te zorgen die voortbouwt op de erfenis van de strategische groei’.